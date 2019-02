Productora de la serie de Diego Maradona no medió con Claudia Villafañe

Claudia Villafañe contó en Intrusos que inició una causa contra la productora que produce la serie de Diego Maradona, ya que ella está incluida en los guiones de la historia, cosa que ocurre sin su permiso y con una imagen equivocada de lo que de verdad pasó. Según explicó Elba Marcovecchio, la abogada de la mamá de Dalma y Gianinna Maradona, ellas ya notificaron a Amazon Prime Video y citaron a la productora a una mediación que debía llevarse a cabo ayer, aunque ante su ausencia, todo se suspendió.

“Estaban notificados así que se cerró la mediación por la incomparecencia de la parte y eso nos habilita la iniciación de las acciones”, dijo la abogada e indicó que la causa es por la utilización de la imagen de Villafañe, sin el permiso de su representada.

“Claudia mandó una carta a documento que fue efectivamente recepcionada pero no tuvo ningún tipo de respuesta. Sabemos, por todos los trascendidos, que se está utilizando la imagen de ella y sabemos que esa imagen es absolutamente tergiversada. Esta inmediación era una instancia de diálogo para poder conocer cuáles eran los libros y de que se trataban, pero la incomparecencia de la parte muestra como consideran ellos este tema, por lo que ahora vamos a juicio”, aseguró.

Claudia explicó que ella pensaba que hoy iba a poder encontrarse con los productores de la serie, y que en la charla iba a poder pedirles los libretos de la ficción para poder conocer de qué se trata cada capítulo.

“Diego firmó un contrato donde dice que él no puede reclamar nada por lo que digan o muestren de él. Lo que no pensó Diego al firmar esto, es que dentro de la serie hay involucrada un montón de gente. Gente que pasó por su vida durante muchos años, como mi mamá y mi papá que no tienen por qué estar. Es algo que duele pensar que él firmó algo sin importarle lo que iban a decir de toda la gente que iban a involucrar dentro de esta serie”, comentó apenada Villafañe.

La miniserie por ahora ni empezó a grabarse y ya generó polémica. Claudia dijo que va por todo y que no piensa permitir que la ensucien. Esto recién comienza.