¿Natalia Oreiro y Pablo Echarri vuelven a ser pareja?

Nadie se olvida de las declaraciones de Pablo Echarri de que no volvería a trabajar con Oreiro por cuestiones personales: “Imposible. Porque sería abrir una caja de Pandora. Creo que es un riesgo para las familias de ambos y ellos son más importantes que cualquier novela. No pondría en peligro mi relación con Nancy (Dupláa) por una novela. Más allá de la plata que pueda ganar, Nancy no me dejaría”.

Por su parte y pese a la declaración de Echarri, Naty, lejos de la venganza, contestó que ella no tendría inconveniente: “A mí no me traería ninguna confusión volver a compartir un set con él“. Según cuenta Luis Bremer, el ex panelista de El Diario de Mariana: “El ambicioso proyecto de la empresa Turner para emitirse en Telefé a mitad de año intenta unir nuevamente a dos primeros figuras de las novelas argentinas que hace años no trabajan juntos: Natalia Oreiro y Pablo Echarri”. La trama rondaría el ámbito médico“.

ADEMÁS:

Viva el amor: Barili y Cristina Pérez hablaron sobre su relación

Doom Patrol: impresionante trailer extendido del spin off de Titans

“Las conversaciones están iniciadas con Natalia Oreiro con quien ya habrían llegado a las primeras coincidencias mientras que Pablo Echarri prometió pensar la oferta no sin reiterar que hasta el momento había decidido profesionalmente no aceptar trabajar con su ex pareja por motivos estrictamente personales. No obstante quedó en responder próximamente”, según Bremer.

Telefé tiene a favor que hoy los dos actores son figuras de sus próximas ficciones. Naty Oreiro para Grisel, una drama enmarcado en los años 30 en el mundo del tango, y Echarri es el galán elegido para protagonizar Para Atrapar a un Ladrón (una remake en formato de serie de la película de Alfred Hitchcock con los protagónicos de Cary Grant y Grace Kelly en 1952) cuyas grabaciones arrancaron en coproducción con España.

El año pasado Naty fue la figura de Telefé Cine con la película Re-Loca. La misma quedó en el combo de los diez films más vistos del año pasado. Y después del paso de la primera telenovela Entre Caníbales de Juan José Campanella en 2015 que pasó desapercibida en materia de rating, para Naty sería su revancha. Lo mismo para Echarri que el año pasado no fue de la partida de miniserie Sandro de América porque por su apoyo al ideario K “divide pantalla”, según se dijo.