La situación del ex boxeador se complica y le colocaron una pulsera electrónica para controlarlo que no se fugue y que no pueda acercarse a su esposa Marta Galiano

Hace unas semanas la Mole Moli fue denunciado por su mujer, Marta Galiano, por violencia de género y la Justicia le aplicó una medida de restricción para que no se acerque a ella.