“A esa edad mucho no entendía, yo quería tocar a las nenas en el mismo lugar que me tocaban a mí, no sabía que eso estaba mal”, señaló Alfano, quien dijo que cuando tomó parte su padre, se mudaron de casa.

Al borde del llanto, la actriz también sostuvo que “no podía perdonar a mi madre, pero ella finalmente me dijo: ‘perdoname por mi ceguera’”.

“Es muy grave el daño sexual y afectivo que me hizo el abusador”, sostuvo Graciela y recibió el apoyo de María del Cerro, también presente en la mesa: “La sociedad se está sacando la mochila de hablar sobre el abuso sexual que, hasta ahora, ha sido tabú“.

“Hay niños, niñas y mujeres que en este momento pueden estar atravesando una situación de abuso y no tienen con quien hablar”, dijo Graciela Alfano en una noche bastante tensa que se inició cuando Mirtha le preguntó por su opinión sobre lo que había declarado en el caso Darthés.

