Puli Demaría, la amiga de Pampita: "Laburo como una negra mapuche"

De ahí en más, Puli comenzó a “pulilar” por los ciclos chimenteros contando intimidades de sus amistades y cómo se gana la vida, además de ganarse un lugar fijo en Pampita Online (Net TV). Fue precisamente en una de estas entrevistas, concertada debido a que es candidata a una plaza en el Bailando por un Sueño (¿escuchamos ´amiguismo´ por ahí? Amiguismo a la una, a las dos….), que “Puli” metió la pata hasta el fondo de la ciénaga.

Fue en el ciclo "Hay que Ver" cuando José María Listorti le preguntó qué podría aportar al ciclo que conduce Marcelo Tinelli.

ADEMÁS:

“Creo que puedo llegar a tener algo distinto, me muero por ganas de ir, es genuino, me empecé a preparar porque soy una caradura. Digo lo que pienso y no tengo maldad”, dijo ella provocando carcajadas en Listorti que tuvo intención de levantar la nota en clave de broma.

“¿Sos cheta de verdad o te hacés la cheta?”, le preguntó la panelista Fernanda Iglesias.

“No, no me considero. Igual tampoco sé que es ser cheta”, se defendió Demaría

“Si sos ‘millo’ de verdad o te hacés la ‘millo’”, le aclaró la chimentera.

“Laburo como una negra mapuche, de lunes a domingo, mucho. Soy una mina que labura mucho y me pelo el culo laburando”, respondió la DJ, desatando un desaforado cuestionamiento en “el tribunal de Twitter”.

Más tarde, y consciente de que había manifestado una barbaridad, la amiga de Pampita decidió publicar dos tuits disculpándose. “Pido disculpas por haber ofendido gratuitamente con mi comentario desafortunado de hoy. La verdad es que hablé sin pensar. Me hago cargo de las repercusiones que esto pueda acarrear. Pido perdón una vez más”, dice el primero de ellos.

Embed Pido disculpas por haber ofendido gratuitamente con mi comentario desafortunado de hoy.

La verdad es que hablé sin pensar. Me hago cargo de las repercusiones que esto pueda acarrear. Pido perdón una vez más. — Paula Demaria (@pulidemaria) January 31, 2020 Me equivoqué. Perdón. Quise hacer referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha.



Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche. — Paula Demaria (@pulidemaria) January 31, 2020

“Me equivoqué. Perdón. Quise hacer referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha. Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche”, concluyó.