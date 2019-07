La comisión de Uso del Espacio Público de la Legislatura porteña emitió ayer un dictamen en torno al proyecto de ley que prohíbe fumar en las áreas de juegos infantiles de plazas y parques de la ciudad y, además, fija sanciones económicas de hasta 30.000 pesos y días de arresto a quienes no cumplan con la normativa. El proyecto, que fue elaborado por el bloque oficialista y será debatido en las próximas semanas en el recinto, propone la creación de una "franja de amortiguación, no menor a tres metros de ancho desde el perímetro exterior de los patios de juego, a partir de la cual no se podrá fumar.