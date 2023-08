Qué dijo Alfa de Gran Hermano tras dar positivo en un control de alcoholemia

El panelista de Polémica en el Bar reveló que había sido invitado a un evento donde iba a cantar Karina "La Princesita", mientras la esperaba tomó una copa de vino y luego brindó con una copa de champagne. Luego, decidió volver a Buenos Aires.

Sus compañeros de programa quisieron saber qué era lo que había ocurrido. Flavio Mendoza lo trató de "borracha" y Marcela Tinayre le dijo que estaba "en penitencia", pero "Alfa" no le dio importancia a los comentarios y aprovechó la oportunidad para hacer un descargo: "Fue una infracción de tránsito totalmente normal, no soy ningún asesino ni borracho. Tomé una copa de vino Malbec y una copa de champagne".

image.png Alfa de Gran Hermano, positivo de alcoholemia

"Me voy al hotel porque al otro día tenía que trabajar todo el día en la radio y cuando salgo de la casa del dueño de la disco, estaban esperando los de alcoholemia. Soplé: 0,6. Me bajé del auto, otra persona condujo el auto y mañana a la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar lo de la multa", narró "Alfa".

También, el polémico exparticipante del reality reveló que le retuvieron la licencia de conducir pero que manejó hasta el canal ese día: "Tengo el acta y puedo circular por siete días".

Alfa rompió el silencio luego dar positivo en un control de .mp4

Tyner le preguntó, ya que "Alfa" se jacta de saber mucho de autos, si no sabías que era 0,00 el valor de alcohol en sangre permitido.

"Yo estaba convencido que era 0,5. Cuando me dieron para soplar, soplé como un huracán. Me dieron el acta y me fui, duró cinco minutos. Me trataron muy bien", concluyó Alfa.