Qué dijo Mirtha Legrand sobre la estatua que le hicieron en Villa Cañás

Daniel Melero es un artista cordobés que fue convocado para hacer la estatua de la artista y conductora, de 96 años, y presentarla en la ciudad santafesina de Villa Cañás, lugar donde nació Mirtha, el cual pudo visitar y recorrer en 2018, junto a sus hermanos Goldy y José, ya fallecidos.

La escultura se presentó durante el festejo por los 121 años de la fundación de Villa Cañás y fue ubicada en una de las glorietas del predio que lleva su nombre y que tiene material fotográfico y filmaciones de la diva, a lo largo de su extensa carrera.

Fx3_vazXsAEwLo9.jpg La estatua de Mirtha Legrand.

“Se hicieron dos esculturas: una que es hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada queda adentro del salón; y la otra que es de metal con una pátina color bronce que queda afuera”, detalló el artista.

Melero tardó dos meses y medio para realizar estas obras, en las que Mirtha aparece sentada en una silla: “Se eligió esa posición porque es la más la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, explicó

¿Qué dijo Mirtha Legrand de su propia estatua?

Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand contó qué sintió al verla: "Me mandaron fotos. Está José mi hermano también que era adorado en Villa Cañás. Es muy emocionante y estoy sumamente agradecida por este homenaje".

Luego, La Chiqui destacó: "Una pena que no pusieron a Goldy, ella estaba en contacto siempre con muchos miembros de Villa Cañás. La verdad que los tres hermanos éramos muy cañaseños, pero el más ligado fue nuestro amado José. Muy emotivo”.

Al igual que con la estatua de Marcelo Gallardo, en las redes sociales estalló la polémica sobre este homenaje y no faltaron los ocurrentes memes sobre la particular obra. Mientras tanto, Mirtha espera definiciones para volver a hacer su ciclo en alguno de los canales de aire.

Sin título-3.jpg Homenaje a Mirtha Legrand.

Marcela Tinayre, contra Alfa en Polémica en el Bar

Por su parte, Marcela Tinayre, hija de Mirtha y nueva conductora de Polémica en el Bar, habló sobre su llegada al programa -históricamente conducido por hombres- y celebró al panel que la acompaña.

En el programa "Por si las moscas”, con Moskita Muerta y Nilda Sarli, destacó a su panel por su “profesionalismo” y las “ideas concretas” que plantean, así como “los pensamientos muy claros”.

Sobre la ausencia de Eliana Guercio -tras una única aparición en el debut del programa- aclaró que “ahora va a faltar un par de programas, por cuestiones en su casa, que no tienen que ver con lo familiar, pero va a volver, sé que va a volver”.

Sobre el ex Gran Hermano, Walter “Alfa” Santiago, comentó: "Él me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón, pero es perfecto para Polémica en el Bar”. “Hay días que estoy reblandecida con él y otros que va mejor. Pero reconozco que cada día me cae mejor, porque me parece que también hay que tener coraje para estar ahí. Alfa es un personaje que es re osado. Pero fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay, me abre la puerta del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar, la verdad que me saco el sombrero”, finalizó.