¿Qué dijo Mónica Farro sobre su descompensación en plena función?

Segín detalló ayer Farro, todo comenzó cuando llegó al teatro y no debió hacer la función: "En la previa emepecé a transpirar, me latía el corazón muy fuerte y no veía bien. Me atendió un médico y me dijo que no haga la función, pero yo de porfiada decidí hacerla", comenzó contando Farro.

"Primero salí a escena un ratito y cuando me fui del escenario me empecé a sentir realmente mal. Cuando salí de escena, le dije a Carmen (Barbieri) "me siento muy mal, se me está poniendo duro (me agarré abajo de la mandíbula) y salí a escena. Después no me acuerdo más nada. Mis compañeros me dijeron que no les contestaba la letra, que temblaba y le dije a Sebastián (Almada) “no puedo” y me caí. Me dijeron que tuve convulsiones y que tenía 150 de ritmo cardíaco, lo que pudo haberme causado un paro", expresó la actriz en diálogo con el periodista Lío Pecoraro.

Farro contó que cuando reaccionó estaba en su camarín, atendida por la ambulancia médica, mientras Carmen seguía tratando de contarle a la gente lo que había pasado.

"En el camarín me estabilizaron, estaba muy nerviosa, con un ritmo cardíaco muy alto y la presión por las nubes. Otra vez el médico recomendó que no salga a escena, pero yo porfiada le dije que la iba a hacer y así fue. Salí e hice la segunda función de manera normal", dijo Farro.

ADEMÁS:

Claramente este relato es un palito para su enemiga, Sol Pérez, quien el martes después de la primera pelea decidió irse del teatro y no hacer la función dejando a la gente plantada. "No es de profesional hacer eso, por ahí porque no viene del ambiente del teatro no lo sabe, pero las funciones no se suspenden", había dicho Farro.

Ahora habrá que esperar porque la producción había anunciado ayer que una de las dos sería dada de baja ya que ambas no podían convivir. La apuntada para abandonar la obra era justamente Mónica Farro, pero después de lo que pasó el miércoles por la noche, habrá que ver si deciden bajarla o si le bancan el mal momento.

Sin dudas es el escándalo del verano entre dos mujeres de un carácter fuerte y que ya en la previa se sabía que sería una convivencia muy complicada porque no se pueden ni ver. La convivencia se complica y la obra recién termina el próximo 15 de marzo.