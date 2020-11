¿Qué famosos argentinos se ofrecieron a inyectarse la vacuna rusa?

Aprovechando la repercusión que obtuvo el tema en la red social, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a Salud, publicó un tuit en el que manifestó su deseo de que algunos “famosos se vacunen para generar confianza”. Y los candidatos no tardaron en llegar.

El primero en ofrecerse como voluntario para las pruebas piloto fue Jey Mammon. El músico y humorista, que venía preguntando diariamente cuándo llegaría la ansiada Sputnik V al país, le respondió a la funcionaria: “Hola Carla, un gusto. Yo me ofrezco, estoy un poco obsesionado con el tema”.

Sin embargo, horas más tarde, el comediante volvió a referirse a la cuestión y publicó un comentario que dejó entrever que no estaba tan seguro sobre su postulación. “Si está todo ok, sí. ¡Si no ni en pedo !”, lanzó.

Pero el participante de Cantado 2020 (Eltrece) no fue el único. Rápidamente, otros famosos como Florencia Peña, Jorge Rial y Diego Brancatelli, entre otros, también se mostraron dispuestos a servir como ejemplo.

¿Una nueva grieta mediática?

Desde que se informó que la Argentina invertiría en la vacuna rusa, las redes sociales se transformaron en un ring de batalla ideológico. En ese sentido, el comentario que generó más revuelo fue el de Viviana Canosa, quien interpeló a sus seguidores con la frase “yo no me vacuno, ¿y vos?”, despertando una ola de críticas.

En contraposición a esa postura antivacuna y antisoviética (si bien la URSS se disolvió a fines del siglo pasado), otras personalidades como Florencia Peña no tardaron en contradecir su punto de vista. “Yo me recontra vacuno”, publicó la conductora de Flor de Equipo (Telefe).

En sintonía con la actriz que brilló en Casados con Hijos, Rial afirmó: “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy".

Por su parte, Brancatelli no quiso quedarse afuera de la discusión y ofreció su visión en Intratables (América): “Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quien no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.

