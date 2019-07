Porque a pesar de que el hombre araña recién ingresó hace tres años al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU, según el idioma), su importancia se ha tornado imperiosa para el estudio dado que es quizá el personaje más importante de los comics de la editorial del mismo nombre.

Por eso, en Spider-Man - Lejos de Casa, el guión hace énfasis constantemente en subrayar la condición de genio de Peter Parker, al punto de considerarlo como “el sucesor de Tony Stark” (Robert Downey Jr.), que lo acompañó en su anterior aventura como mentor.

Esta secuela transcurre cinco años después de Spider-Man De Regreso a Casa (Spider-Man Homecoming, 2017) y algunos meses después de Avengers Endgame, por lo que se puede ver cómo ha quedado el mundo tras los hechos de esta última película. En este marco, Peter (Tom Holland) y sus compañeros de clase vuelan a Europa en un viaje educativo y allí el joven es contactado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) que le pide ayuda para combatir a unos seres elementales que pueden destruir el mundo.

Spider-Man-Lejos-de-Casa_03_Tony-Stark.jpg

Ante la ausencia de los Avengers, Fury le pide a Peter que arme equipo con Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) al que la prensa apoda Mysterio, y que dice venir de una tierra paralela donde esos seres destruyeron su mundo.

Pero, como es habitual en la vida del superhéroe, no todo es acción y aventura sino que el joven debe lidiar con una situación que, a pesar de sus poderes, lo tiene intrigado: ¿podrá declararle su amor a MJ (Zendaya) y ser correspondido? La película adopta en este perfil, un ritmo de comedia veraniega adolescente que por momentos crea contrapuntos comiquísimos, con excepciones.

El film cuenta nuevamente con la dirección de Jon Watts presenta un ritmo frenético desde la narrativa, aunque quizá la primera mitad se torne un poco reiterativo, quizá en el afán de introducir al espectador en el mundo en el que vive la humanidad después de Endgame, con una pleitesía universal hacia la figura de Stark, y con miedo a una nueva invasión alienígena.

ADEMÁS:

Quizá a los viejos fans del personaje no les termine de cerrar el entorno tecnológico en el que se mueve Peter, así como el traje que se materializa a voluntad, y que contrasta con la vieja capucha que se vio en las encarnaciones anteriores de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sin embargo, como para ganarse al público, la producción puso al alcance del héroe toda una gama de trajes que emulan a los de los comics, inclusive la versión “noir” que se pudo ver en el film animado Spider-Man Un Nuevo Universo (Spider-Man into the Spider-Verse, 2018), que ganó el Oscar en marzo.

Spider-Man-Lejos-de-Casa_02.jpg

Tanto Tom Holland como Gyllenhaal se toman muy en serio a sus personajes (en la ficción y en la vida real, como lo demuestran los videos en los que vivitan hospitales), y eso se nota en las escenas en las que interactúan con monstruos imaginarios y con el resto del elenco, que ya viene de años y años de hacer lo mismo y no pueden disimular su desgaste. Sin embargo, los detalles que les agregan a sus personajes como el hecho de que Holland aflauta su voz para parecer un adolescente a los 23 años son muy loables.

Mención aparte merecen los guiños, cameos y homenajes que hace la producción, y el riesgo que asume Marvel Studios al seguir empoderando un personaje que todavía no les pertenece (Sony lo tendrá amarrado con telarañas hasta que sea comprada/ absorbida como pasó con Fox), al punto de convertirlo en una suerte de piedra fundacional de los nuevos Avengers, que llegarán con la Fase 4 del MCU. Y en este aspecto, vale la pena mirar toda la película para llegar al minuto final y maravillarse con una sorpresa muy bien escondida por la producción, así para interiorizarse sobre lo que se viene en las secuencias post-crédito, que en esta ocasión son dos. ¡A disfrutar marvelitas!

Ficha técnica

Spider-Man: Lejos de casa (Spider-Man: Far From Home, Estados Unidos/2019). Dirección: Jon Watts. Elenco: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jacob Batalon, Angourie Rice, Marisa Tomei, Jon Favreau, Cobie Smulders, JB Smoove y Martin Starr. Guión: Chris McKenna y Erik Sommers. Fotografía: Matthew J. Lloyd. Música: Michael Giacchino. Edición: Dan Lebental y Leigh Folsom-Boyd. Distribuidora: UIP (Sony). Duración: 129 minutos. Apta para mayores de 13 años.