Con ejemplos tan latentes como Mi Villano Favorito (Despicable Me, 2010) y los Minions (2015), la otra gran historia que ha presentado el productor y director Chris Renaud es la de La Vida Secreta de tus Mascotas (The Secret Life of Pets, 2016), que en su momento fue calificada como una “Toy Story con perros” pero fue mucho más allá en el desarrollo de sus personajes, y dejó muchos personajes que los chicos todavía recuerdan.

En este caso, y como era cantado, Renaud retoma las andanzas de Max, Duke y el intrépido conejo Snowball para contar una historia bastante coral, en la que hay tres hilos narrativos.

Por un lado, Max y Duke viajan al campo junto a su ama Katie, su esposo (sí, se casó) y su hijo, por el que el “perro enano” ha desarrollado un inmenso afecto, al punto de que sufre del estrés de tener que cuidarlo de todo lo que lo rodea. En la granja donde van a parar, conocen a Gallardo, un perro que les enseñará que la vida sigue su curso a pesar de las preocupaciones.

Por su viaje, Max le deja a cargo su juguete a su querida Gidget, que pierde y debe recatarlo de un departamento lleno de gatos, en tanto que Snowball –que fue adoptado al final de la primera entrega- encara el rescate de un cachorro de tigre blanco llamado Hu, a instancias de una pequinesa llamada Daisy. El hombre que lo tiene cautivo es el dueño de un circo que lo trata con crueldad y que, como no podía ser de otra manera, es ruso (dicho esto con sarcasmo, claro está).

ADEMÁS:

Estas situaciones dan pie a situaciones increíblemente bien animadas, que no defraudan en ningún momento, y que le sacan una carcajada tras otra a los niños y no discriminan a los grandes.

El conejo Snowball se vuelve a robar la película, envuelto en una capa como un superhéroe y parodiando a ese género así como también a los videoclips de raperos al estilo 50 Cents, con mucho conocimiento del tema por parte de los responsables.

En definitiva, y ahora que el furor de Toy Story 4 se calmó un poco, La Vida Secreta de tus Mascotas 2 se transforma en la opción ideal para continuar por el camino de la animación de excelencia y el humor sano y del bueno.

Ficha técnica

La vida secreta de tus mascotas 2 (The Secret Life of Pets 2, Estados Unidos-Francia-Japón/2019). Dirección: Chris Renaud y Jonathan Del Val (codirector). Guión: Brian Lynch. Edición: Tiffany Hillkurtz. Música: Alexandre Desplat. Distribuidora UIP (Universal). Duración: 86 minutos. Apta para todo público.