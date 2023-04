Qué pasa entre la novia de Mariano Martínez y el ex de Fátima Florez

Mientras que en los últimos días salió a la luz un rumor que la señalaba como la tercera en discordia en la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, tras 22 años de matrimonio.

Triana escuchó estos rumores y decidió responder a las preguntas que le hicieron desde Socios del Espectáculo cuando la encontraron acompañando a su novio en su trabajo.

“Es todo mentira, a nadie le gustaría estar viendo una nota con información de algo que es totalmente una mentira. Caí en la volteada, no sé de quién viene”, se quejó la bailarina.

Embed

Ybañez habría compartido una amistad con la imitadora, pero la situación no habría terminado bien: “No voy a hablar de ella, para mí fue un vínculo laboral que se había terminado hace mucho tiempo. Fue sorpresivo todo esto. Yo siempre me voy en buenos términos”.

Después le preguntaron si Norberto Marcos, el ex marido de Fátima, había intentado propasarse con ella cuando trabajaba en la producción de los espectáculos: “Eso me lo dejo para la intimidad y no voy a hablar de esa persona”.

La bailarina prefirió hablar sobre su novio: “Es lo mejor del mundo, estoy muy feliz porque tengo un gran compañero, es un gran ser humano y lo acompaño hasta el fin. Lo amo”.

Hace pocos días, Mariano se había referido al tema durante una entrevista con Intrusos: “Esto la golpeó, obvio. Por eso digo: tengan cuidado, porque es una mujer joven, que trabaja desde muy chiquita, que se vino de su provincia a laburar y se ganó todo siempre laburando. Que todo lo que dicen es mentira y que tienen que tener cuidado de cómo se informan por supuestos rumores de cosas. Nada más”.