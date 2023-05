Qué pasó entre las ex "Gran Hermano" Julieta Poggio y Romina Uhrig

De todos modos, los seguidores de ambas notaron un pequeño detalle dio rumores de pelea entre la ex bailarina y la ex diputada.

Distintos fanáticos y periodistas activos en redes sociales como Juariu y Estefi Berardi notaron que la ex diputada había dejado de seguir en Instagram a Poggio. Tras este hecho comenzó a circular la versión de que las ex hermanitas estaban distanciadas. "Romina dejó de seguir a Julieta", escribió Berardi sorprendida.

Romina salió a aclarar esta situación y aseguró que su amistad con la influencer sigue intacta. “No sé que pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó. Estaba viendo el tema de las redes y nos eliminaron mucha gente. Antes habían otras personas trabajando y se ve que no saqué a todos. Cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más”, sostuvo.

Además, reveló que se enteró de esto por la propia Julieta que le llamó la atención. “Yo me enteré por Juli. Anoche me empezó a llamar y yo estaba durmiendo, a las 2 de la mañana tenía llamadas perdidas de ella. Después también me habló la presidenta del club de fans de Juli, Nachito, todos. Cuando me levanté no entendía que pasó”, confesó.

Sin embargo, la pareja de Walter Festa aclaró que por cuestión de tiempos ya no puede pasar mucho tiempo con su ex compañera del reality. “No hablamos mucho como antes, por un tema de las dos, pero está todo bien”, explicó y añadió: “Ella está a full, yo también, no pasó nada pero es verdad que ya no tenemos lo mismo que antes, en la casa estábamos mucho juntas”.

Por su parte, Flor Vigna presentó su nuevo tema musical, “Mal Ahí” y contó con la presencia de una de las chicas del momento, la ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, que actualmente integra el staff de Fuerza Bruta y que en vacaciones de invierno debutará en Coqueluche, la nueva obra de José María Muscari.

En el video se ve a las chicas muy cerca, mientras Flor le canta al oído “no sé qué hizo cupido, me obsesionó contigo”. Hay coreografía, mucha sensualidad, destreza y coqueteo.

1cead0aafd1aae15b0f1001c888cf0c904f751d645c793e07140b21d67ee8741.jpg Los ex Gran Hermano se juntan.

Julieta, Nacho, Daniela y La Tora llegan a Twitch y YouTube con fuera de joda

Telefe lanza un nuevo contenido de streaming en sus canales de Twitch y YouTube. Desde el lunes 29 de mayo, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila “La Tora” Villar vuelven a juntarse luuego de pasar por "Gran Hermano" para estar al frente de Fuera de Joda.

De lunes a jueves a las 19 hs. en vivo por los canales de Twitch y YouTube de Telefe, el grupo de amigos que se formó dentro de la casa más famosa se suma a una propuesta divertida y descontracturada.

Todas las tardes, para compartir un momento juntos e interactuar con sus seguidores, donde el público podrá sentirse parte de ese grupo que vio nacer dentro de Gran Hermano. Saber qué piensan y hablar de todo, con actualidad, música, humor, juegos y grandes invitados.

Además, en todas las redes sociales de @telefe (Facebook, Instagram, Twitter y TikTok) podrán verse los mejores momentos del programa. Con 301.7K followers en Twitch, Telefe se posiciona como el medio argentino con más seguidores en la plataforma, y se destaca como el único canal argentino de televisión abierta en presentar una propuesta de este estilo.