Rafael Ferro, volvió a la actuación y dejó de ser chofer de aplicación

“El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar” explicó en una entrevista con el escritor Fabián Casas en el programa de “Picnic Extraterrestre” del canal de streaming del mismo nombre.

Embed

“Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé” detalló el intérprete.

“Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, "che, te eligieron". Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel” recordó Rafa Ferro, acerca del día que lo convocaron para formar parte de la serie “Quebranto”, próxima a estrenarse Disney+ y que tiene como protagonista a Tini Stoessel.

image

“Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. "Sí, sí", les decía. Y después me empecé a recopar. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar. No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche” explicó sobre las sensaciones que le comenzó a generar estar detrás del volante.

image Rafa Ferro y su hijo Lorenzo, protagonista de "El Angel"

Para Rafael Ferro esta fue su vuelta a la actuación, junto con sumado a su papel en “Margarita”, en donde interpreta a un villano, en una dupla memorable con Isabel Macedo.