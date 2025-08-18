El encuentro entre Fernanda Callejón y su ex, en el cumple de su hija

Captura de pantalla 2025-08-18 a las 11.42.17a.m.

El festejo por los 10 años de Giovanna tuvo de todo lo esperado por una preadolescente: DJ, glitter, una enorme torta, decoración con brillos y en colores rosas y -obviamente- mucha música, fundamentalmente el grupo femenino "Bandana" ya que la temática era los años 2000.

Pero sin dudas, lo que más llamó la atención del festejo fue la presencia de ambos padres, María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto, a pesar de encontrarse en una dura batalla judicial por la división de bienes, y de las constantes declaraciones mediáticas de la madre de Giovanna en contra del padre.

El odontólogo Ricky Diotto estuvo en la fiesta de cumpleaños y se colocó al lado de su hija y de su ex, al momento de soplar las velitas en una celebración que organizó la María Fernanda Callejón, con la ayuda de emprendedores que colaboraron con distintos elementos o trabajo, para luego obtener difusión en su festejo.

Fernanda y Ricky se convirtieron en padres de Giovanna después de una intensa búsqueda y pasaron once años muy unidos. Compraron su casa con un crédito hipotecario -que aún siguen pagando- y apostaron por la familia, pero se separaron a mediados del 2022 y luego de unas semanas de tranquilidad, la actriz lo acusó por malos tratos en diferentes entrevistas, luego de no llegar a un acuerdo económico por la división de bienes, ya que la actriz intenta mantener un estilo de vida que no se condice con la realidad económica familiar.