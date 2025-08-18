Espectáculos |

El encuentro entre Fernanda Callejón y su ex, en el cumple de su hija

Cómo fue el encuentro entre María Fernanda Callejón y su exmarido, el odontólogo Ricky Diotto, para el festejo de cumpleaños de Giovanna, la hija que tienen en común.

“Hoy tu sueño es real ¡Una década cumplida! Con un festejo muuuy especial a todo dancing, magia y diversión, con tus amigas y amigos, como te lo mereces hijita mía. A seguir soñando, creciendo en libertad y rodeada de amor x que todos los que figuran aquí son emprendedores que nos adoran y sin ellos esta locura de fiesta no podría ser posible! GRACIAS TOTALES a todos" escribió María Fernanda Callejón en su cuenta personal de Instagram cuando compartió un video para compartir imágenes del cumpleaños de su hija, y mencionó a todos los emprendedores que participaron con el canje.

El festejo por los 10 años de Giovanna tuvo de todo lo esperado por una preadolescente: DJ, glitter, una enorme torta, decoración con brillos y en colores rosas y -obviamente- mucha música, fundamentalmente el grupo femenino "Bandana" ya que la temática era los años 2000.

Pero sin dudas, lo que más llamó la atención del festejo fue la presencia de ambos padres, María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto, a pesar de encontrarse en una dura batalla judicial por la división de bienes, y de las constantes declaraciones mediáticas de la madre de Giovanna en contra del padre.

El odontólogo Ricky Diotto estuvo en la fiesta de cumpleaños y se colocó al lado de su hija y de su ex, al momento de soplar las velitas en una celebración que organizó la María Fernanda Callejón, con la ayuda de emprendedores que colaboraron con distintos elementos o trabajo, para luego obtener difusión en su festejo.

Fernanda y Ricky se convirtieron en padres de Giovanna después de una intensa búsqueda y pasaron once años muy unidos. Compraron su casa con un crédito hipotecario -que aún siguen pagando- y apostaron por la familia, pero se separaron a mediados del 2022 y luego de unas semanas de tranquilidad, la actriz lo acusó por malos tratos en diferentes entrevistas, luego de no llegar a un acuerdo económico por la división de bienes, ya que la actriz intenta mantener un estilo de vida que no se condice con la realidad económica familiar.

