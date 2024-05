Rating: Gran Hermano "La Noche de los Ex" bajó su marca pero lideró la jornada

Telefe lideró el rating con Gran Hermano La Noche de los Ex en primer lugar con 10.9 puntos. Otros dos programas de este canal ocuparon el segundo y tercer puesto en audiencia.

El rating del viernes 3 mayo reflejó que Gran Hermano La Noche de los Ex bajó su marca, pero lideró en Telefe con el mayor promedio del día en el rating. El Trece no pudo alcanzar el top five, y Bendita en El Nueve volvió a superar a LAM en América TV.