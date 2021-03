REDES, viví tu experiencia: la nueva apuesta de Muscari

Embed

Muscari venía adelantando que se acercaba un nuevo show, un nuevo espectáculo que incluiría influencers, pero no develaba quienes eran. Hasta el momento solo se conocía que la prestigiosa actriz Inés Estevez volvía al teatro de la mano del productor y que Darian "Rulo" Schijman sería el host de la obra, pero nada más.

ines y muscari 1.jpg Muscari junto a Inés Estevez en la presentación y primer ensayo de "Redes, viví tu experiencia"

"Estoy muy curiosa, leí el guion pero quiero escuchar las voces y ver que pasa. Me encanta la idea", apuntó Inés Estevez quien representará, tal como lo describió ella, a una "especie de Alicia en el país de las maravillas perdida en el mundo de las redes".

Finalmente, este miércoles a partir de las 19, comenzaron a llegar los influencers al Paseo La Plaza -donde la prensa estaba citada- y el misterio comenzó a develarse. Connie Isla, Bimbo Godoy, Nati Jota, Cande Molfese, Flor Jazmin Peña, Grego Rossello y Lucas Spadafora son los referentes de las redes elegidos por Muscari para darle vida en abril al nuevo show que mezcla lo virtual con lo presencial y que además se va a poder vivir por streaming desde cualquier lugar del mundo.

El mundo del influencer a pesar de parecer inmenso es bastante chico y se conocen entre todos y hay muchas amistades que han surgido de las redes, tal como es el caso de Grego Rossello y Nati Jota quienes ya han trabajado juntos en varias oportunidades, pero nunca a nivel teatral. "Muy contento de esta oportunidad, de trabajar con Muscari. No lo puedo creer. Me mandó un whatsapp y yo no entendía nada, pero re contento de participar, así que le dije si de una, más cuando supe que iba a estar Nati", explicó el comediante.

"Me encanta, somos mejores amigos y amo poder trabajar con él de vuelta y más en algo que él hace desde hace mucho tiempo y yo no hice nunca. Entonces es como que me siento re cómoda de estar haciéndolo con él", apuntó Nati Jota.

Algunos de ellos es la primera vez que se suben a un escenario, otros ya están un poco más cancheros, pero cada uno cuenta con un perfil (música, teatro, baile, humor, entretenimiento) que aportará al show el diferencial.

"Va a ser muy variado y va a ser una experiencia donde a la gente le va a pasar algo y se va a sentir parte del espectáculo. Creo que ahí te estoy diciendo un poco", explicó Flor Jazmín Peña.

Por su parte, Darian "RULO" Schijman, es quien guiará al público a través de postas que se darán a conocer días previos al espectáculo, sumado a que será el host en la previa del show.

"Yo voy a participar activamente en la obra, pero también antes, porque en el momento que compren su entrada ya empiezan a participar de la obra y yo voy a formar parte de esas postas", adelantó Rulo Schijman.

El coreógrafo Matias Napp pondrá su impronta moderna y vanguardista junto a los bailarines: María Eugenia Garibotti, Luz Silva, Tomás López y Matías Barraza. Además, Napp hará brillar a Kuky RC una pequeña bailarina e influencer de 9 años que será parte del elenco.

¿Qué es REDES, viví tu experiencia?

"REDES es de alguna manera la secuela de SEX, es un nuevo espectáculo que va a recoger el guante de algo que no me gusta encuadrarlo dentro del concepto de teatro sino que es mucho más", comenzó explicando Muscari.

Y añadió: "REDES es un show conceptual, un show de vanguardia, con bailarines, actores e influencers, que de alguna manera me gusta definirlo como una especie de black mirror teatral, un espectáculo que nos va a hacer dialogar con lo que se viene. Desde el presente reflexiona hacia donde vamos".