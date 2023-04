Revelan el último audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon

En el audio, el denunciante hace varias veces hincapié en la edad que tenía en ese momento de la relación: 16 años y no 14 como había expresado en la nota con Karina Mazzoco donde se destapó el escándalo que derivó en la suspensión de Jey como conductor de Telefe.

Otro de los puntos que llamó la atención del audio es el tono que utilizó para reiterar, en varias oportunidades, que él no miraba televisión y que no pensaba ir a los medios a contar acerca de la relación que mantuvieron.

Además, Benvenuto sostuvo que esa comunicación se debía a que le reclamaba una "cadenita de oro" que había dejado en su casa, y que pretendía recuperar alguna vez.

el audio que le envió Lucas Benvenuto a Jey Mammon - A24.mp4 El último audio que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammón

El mensaje completo que Lucas Benvenuto le envió a Jey Mammon

“Sinceramente, no miro la televisión argentina, porque viajo un montón y me chupa un huevo, pero lamentablemente me aparecen los videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas de algo así como los abusos del fútbol argentino, no sé qué era porque te juro que estoy muy al margen de todo eso, de la televisión, perdón. Y me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”.

“Nada, eso, te quería mandar un saludo, decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro, porque nada, tiene un valor sentimental importante para mí, y era el único motivo por el cual te estaba escribiendo, te soy sincero, pero bueno, nada. Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso”.

“Te mando un besote y me alegro un montón que hayas logrado lo que querías y realmente espero que seas feliz, ¿sí? Yo solamente quería una respuesta, y por más que yo te haya dicho todas estas cosas, quedate tranquilo, no te traumes porque sé que sos demasiado ansioso, yo jamás iría a la tele y esas boludeces porque no, porque tengo otra vida. Pero me enoja un montón boludo que no me respondas, porque nos conocemos re bien y porque estarás enojado y cosas así que habrán pasado, ¿ok? Pero bueno, nada, quería mi cadenita, ¿ok? Más que nada por el valor sentimental que tiene. Te mando un beso y nada, te deseo que seas superficialmente feliz. Besote”.

Tras la difusión de este mensaje, Lucas Benvenuto anunció que este miércoles realizará un vivo -que arrancó a las 14- en dicha red social en la que se espera que aporte más información o haga su descargo al respecto.