“Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria", comenzó el conductor en lo que parecía una anécdota más.

"Yo me levanté a la mañana para hacer el programa. A las seis menos cuarto empecé a hablar con Iván, el productor, y bueno, pasó una cosa desopilante, porque me enteré exactamente en el momento. Me enteré a esa hora”, agregó el también músico en relación al siniestro ocurrido durante la noche del lunes en el que falleció una persona y resultaron heridas tres, una de ellas su propio hijo.

“Lo único que sé es que hablé con Tamara y que Felipe está bien, se encuentra bien. Porque, viste, con el monóxido de carbono y todo... Creo que hubo un muerto y tres heridos. Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar, porque esta infectada del amarillismo de toda la vida, entonces no puedo creer en eso. Entonces, bueno, veré cuando termine el programa de hablar con la familia, de hablar con Felipe y de ver realmente qué fue lo que sucedió”, continuó luego el ex Sumo.

“Hello, Mañana de Sol... Aquí estamos y así será: muchas veces pasan estas cosas en la vida”, concluyó Pettinato, dándole inicio a su programa de radio como si tal cosa.