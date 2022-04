Rocío Marengo habló de su deseo de ser madre

Embed

“¿Para cuándo?”, le preguntó a la ex Masterchef el cronista de Socios del Espectáculo en referencia a si se convertiría en madre y ella sonriente respondió que “pronto”. Luego siguió: “Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios”.

La mediática aseguró que ser madre es el deseo más grande de su vida: “Ahora estoy bien con mi trabajo, pero cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría”.

Al ser consultada sobre si estaba separada de Eduardo Fort, aseguró que no: “Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige, sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos (Macarena, Angelina y Pietro, fruto de su matrimonio con Karina Antonialli)”.

A su vez, aseguró: “Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me eligió a mi con mi proyecto y afrontó este camino”.