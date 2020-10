Rocío Marengo y Marley recordaron su romance

Marleyse encontraba con Santiago del Moro mostrando el estudio del reality 'Masterchef Celebrity', que comienza hoy -5 de octubre- por Telefe, mientras que Marengo lo esperaba en su casa para dar inicio al programa.

Al regresar a su hogar, el conductor se encontró con Rocío jugando con Mirko y una serie de objetos que llamaron su atención: “Estoy viendo un montón de cosas muy raras en casa. Estamos en vivo, esta es mi casa y estoy viendo estos cuadros, me parece raro. ¿Qué es esto, Rocío? ¿Vos estás…? Estas son las fotos nuestras de hace mucho tiempo”, resaltó Marley.

"Si, me encanta recordar ese momento", respondió la participante de 'Masterchef Celebrity', y añadió - mientras veían las fotos que había llevado - "siento que me negás, no sé por qué. Quiero que demos detalles".

En uno de los portarretratos se puede observar a Marengo sosteniendo una flor en su mano, y Marley recordó habérsela regalado, pero no se esperaba la respuesta que Rocío tenía para él: “No quiero quedar como cursi pero quiero mostrar algo que nunca mostré, y banco mi actitud. ¿Quién no ha guardado una flor que le regalaron? Tengo la flor, posta. ¡Acá!”