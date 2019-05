Rocío Oliva pedirá el 35% de lo que Diego Maradona ganó con ella

La rubia, a quien muchos indican como la responsable de la ruptura del Diez y Verónica, sigue adelante con su idea de reclamarle dinero al astro por los años de convivencia. Su abogada, Ana Rosenfeld, salió a hablar sobre el estado de esa demanda y lo primero que hizo fue aclarar el incidente que vivió Diego al llegar a Ezeiza cuando fue demorado por una notificación que la propia Rosenfeld le llevó a la Justicia.

"Tenía varias vías de notificarlo porque no lo podemos hacer en su domicilio. Entonces teníamos la posibilidad de que una vez que pise suelo argentino se entere que tiene una demanda en Argentina. El no tiene porque enojarse ya que no tiene un domicilio fijo y su estado es itinerante, por lo que teníamos que hacer esto", dijo.

Rosenfeld aclaró que fue notificado de la demanda para el 13 de junio en una oficina de Tribunales por el reclamo que le inició Ojeda. DIARIO POPULAR habló con el abogado del Diez y confirmó que no solo no irá el Diez a esa audiencia, sino que tampoco estará él. "Mejor, no hay nada mejor para un juicio que iniciarlo con una instancia de rebeldía", contestó Rosenfeld.

En cuanto al juicio la abogada dijo que "el monto de la demanda se calcula según la ecuación que tiene que ver con convivencia y ruptura".

ADEMÁS:

Nicole Neumann irrita a sus compañeras por "determinados privilegios"

Game of Thrones: ¿el spin-off nos mostrará a Arya fuera de Westeros?

"Rocío fue el sostén emocional de Diego durante seis años -agregó la abogada-. Lo acompañó y eso se cuantifica. Si estuvieran casados podría reclamar un 50%, pero como fueron convivientes, correspondería entre un 30 y un 35% de los ingresos de Maradona durante esos seis años que estuvieron juntos. Es verdad que estamos hablando de mucho dinero. Antes, la mujer conviviente no tenía derechos a la ganancialidad de la pareja, a pesar de que le dedicaba su vida a un hombre. El nuevo código le da derechos a la mujer que convive pasados los dos años. Y no hace falta mostrar el famoso certificado de convivencia", agregó.

La abogada también dijo que de no salir como ellos quieren la demanda, tiene preparado un as bajo la manga. "Ojala este tema se pueda resolver extrajudicialmente -se sinceró-. Hace más de un mes que estoy escribiendo un libro sobre este tema; Rocío me dio todo el material y yo le estoy dando sustento a la parte jurídica. Es un libro que cuenta toda la vida de Rocío junto a Maradona. Muchos se van a sorprender porque cuenta todo lo que, hasta ahora, no pudo decir", comentó.

Matías Morla por su parte advirtió que si el libro tiene o cuenta alguna de las intimidades de Maradona, entonces responderán con las medidas cautelares pertinentes. Aunque mientras tanto le dijo con ironía: "Ojalá venda muchos ejemplares, le va a hacer falta". Dando a entender que ellos no le van a dar dinero a Oliva y que la demanda por concubinato debe hacerse en Dubai.

Esa será la estrategia del lado de la defensa de Maradona y a la que Rosenfeld intentará contrarrestar diciendo que ellos comenzaron la convivencia en Buenos Aires y que luego la siguieron en Dubai para terminarla en Argentina. Todo un caos. Diego y sus mujeres, peleas constantes.