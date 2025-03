Rock & Pop suspendió a Ari Paluch por sus polémicos comentarios

Por medio de un comunicado, la empresa señaló: "Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock & Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo".

Y agregó: "Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias", adelantaron respecto a cómo continurá la situación del periodista en el medio.

"A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante", concluyó el comunicado.

Ari Paluch habría sido suspendido de su programa de radio

Según trascendió, la firma le habría indicado al conductor que sse tome una licencia hasta tanto se decida su situación dentro de la emisora.

Este martes, Paluch quedó en el centro de las críticas después de haber 'bromeado' con drogar a una locutora para abusar de ella porque, dijo, "es linda".

"Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos burundanga en el vaso con agua", deslizó el periodista, al sugerir en tono de broma- el método para someter a su víctima.

El insólito comentario de Paluch fue ampliamente difundido en redes sociales, ya que se produjo este martes en horas de la mañana en su programa 'Arizona', que emite FM Rock & Pop. En el estudio también se encontraban su hija, Martina Paluch, y el conductorde Bendita TV, Beto Casella.

"Un nivel de burundanga chiquito"

En la transmisión, Martina procuraba corregir a su padre, mientras Casella intentaba refrenar la risa y el estupor. Ante esa escena, Paluch insistía: "¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquito, que te da un besito y no pasa nada? ¿Eh?".

El desubicado comentario se produjo luego de coemntar caos recientes de "viudas negras" como suele denominarse a las mujeres que someten a sus víctimas con sustancias como la escopolamina (burundanga), con el objetivo de robarlas sin que opongan resistencia.

En ese contexto, Paluch dijo: "¿Tan fácil es conseguir burundanga. Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?", le preguntó a Casella. Pero quien respondió fue su hija:: "Noe", en alusión a Noelia Corral.

La disculpa de Paluch

Ari Paluch se disculpó luego de que se viralizara un video con la "broma" sobre la locutora que trabaja en el programa de Beto Casella en la Rock & Pop.

"Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", comenzó.

Y agregó: "En el pase con Beto generamos una situación de sátira de humor, ponemos algunos personajes, pero nada de esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer ni ninguna persona, sin embargo hice un chiste que no correspondía".

"Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas al que con todo derecho se sintió ofendido, este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian... Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas", concluyó el conductor.

La decisión tomada por la firma propietaria de la radio en la que se produjo el lamentable episodio parece indicar que el pedido de perdón de Ari Paluch no fue suficiente.