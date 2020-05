Las opiniones acerca de ese mensaje dispararon los enojos en la mesa. Chiche acusó a sus compañeros de ver “conspiraciones en todos lados” y atacó directamente a su colega: “No sabía que eras abogado, también. De Pérez Volpin no hablaste, hablás de Mühlberger porque es más divertido, es más mediático”. Y, tras esa chicana y cuestionamiento profesional, el periodista que brilla en su segmento “Los Escandalones” decidió abandonar el programa. Hoy, al aire de Intrusos, decidió hacer su descargo.

Notoriamente angustiado por la situación, Lussich resumió los motivos que lo llevaron a dejar el piso de Polémica en el Bar: “Básicamente a mí me resultó muy incómodo. Nunca me había levantado de un estudio. Pido disculpas porque soy un profesional. Mi cuerpo se defendió ante una reacción de maltrato”.

Tras esa explicación llegó su definición más tajante sobre su larga y traumática relación laboral con Gelblung: “Han sido 20 año de forreo… como movilero, como socio, como columnista. Es producto de un estilo, sé que no es personal. Pero por cierto, en un momento cuando me sentí forreado una vez más, sentí un déjà vu. Me dije: ‘No puedo estar pasando por esto”. Ese ninguneo. Y viniendo de alguien que yo quiero”.

A lo largo de su descargo, el panelista aprovechó para remarcar cuán anticuado era el maltrato con el que Gelblung se manejaba en el ambiente: “Es un estilo que no va más. Y tuve que soportar un montón de forreo. La televisión del forreo, del maltrato, de los personajes arcaicos que atrasan mil años no va más”.

Para cerrar esta suerte de derecho a réplica, Lussich describió cómo se maneja en su trabajo y cómo espera continuar haciéndolo: “En una posición dominante fui víctima. Hoy soy un par y no voy soportarlo. Me levanto y me voy. La pasé para el culo. No es a cualquier precio. Me pelo el culo laburando me dan un lugar hermoso, pero no es a cualquier precio. Hay un axioma que dice eso, pero no es así. Y mucho menos si es el maltrato”.

