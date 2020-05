“Estaban madre e hijo discutiendo, y yo decidí frenar la situación. En ese momento, su madre me señaló y me dijo que yo era responsable de la elección sexual de su hijo”, arrancó Alfano. Y, segundos más tarde, explicó cuánto afectaban estos conflictos a su amigo: “Lo recibí en momentos en los que estaba muy mal. No quiero hablar de él porque está muerto, pero yo hablo de mis vivencias. Cuando se peleaba con su madre, lloraba y era imposible levantarlo”.

Tras esa descripción, la ex jurado de Showmatch relató: “Lo resumo de esta manera: Jorge estaba embobado con Matías, y Matías estaba embobado conmigo. Yo hablaba mucho con Jorge, le contaba que me gustaba Matías, pero era más joven y no sabía cómo encarar la relación. Tampoco quería que sufriera mi relación con Jorge, entonces hablamos muchos". Y sentenció: "Entiéndanlo como se les dé la gana: fuimos una pareja de tres. Desde el afecto y el amor que nos teníamos entre todos”.

Con esta frase, Alfano intentó explicar cuando comenzaron sus diferencias con Mabel: “Es muy claro lo que estoy diciendo: a buen entendedor, pocas palabras. La relación a partir de ahí se puso particularmente fea entre la mamá y yo”.

Alfano revela un triángulo amoroso Confrontados (El Nueve)

