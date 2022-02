Rodrigo De Paul blanqueó su separación de Camila Homs

La noticia la trajo el Pollo Álvarez. En medio de una charla sobre la Selección Argentina en su programa matutino, uno de los panelistas preguntó: "Hablando de De Paul, ¿está separado, no? ¿o metí la pata? Porque vi un posteo de Camila...”

“Yo la vez que le pregunté a Rodri, que es amigo, me había dicho que sí, pero si querés le vuelvo a preguntar, le escribo ahora...”, respondió el Pollo mientras escribía un mensaje en su celular.

Un rato después, llegó la respuesta tan esperada: “Me respondió De Paul... no sé si está mirando el programa o no, pero me dijo: ‘Sí, amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...’”, leyó el periodista de ElTrece.

Ya desde el año pasado habían comenzado a surgir rumores sobre una posible crisis entre el futbolista y su actual ex mujer.

De Paul fue vinculado sentimentalmente con Tini Stoessel, quien desde que se separó de Sebastián Yatra no volvió a oficializar ningún romance. Si bien él decidió no aclarar nada al respecto, en las últimas semanas Camina Homs dejó de seguir a la cantante en las redes sociales.

Lo único cierto hasta el momento es que Rodrigo y Camila cortaron su relación de 12 años.