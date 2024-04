Rodrigo De Paul habló del tema que le dedicó Tini e hizo una fuerte revelación

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo”, aseguró De Paul en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

Asimismo, el futbolista de la Selección Argentina y el Atlético de Madrid añadió: “El día de mañana ellos estarán orgullosos por cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay debajo de la alfombra, pero yo no soy eso”.

De Paul también recordó la buena actitud de Tini al momento de estar con él y sus hijos: “Gracias ‘triple’ porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran. Admiro que puedas hacer arte del camino recorrido… La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar”.

“Feliz vida, los quiero”, escribió junto a un emoji de una carita que guiña un ojo, mientras que, para terminar, respondió a los rumores sobre que él habría iniciado su romance con la artista cuando aún se encontraba en pareja con Camila Homs e hizo una revelación.

“Ah, y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América”, aseveró.

La cantante hace varios meses que venía comentando que no estaba pasando por un buen momento hasta que en las últimas horas dio a conocer su situación actual entre lágrimas, tras lo cual De Paul fue fuertemente atacado y por eso decidió salir a responder con el citado posteo.

Tini estrenó su nuevo disco, Un mechón de pelo, y revolucionó las redes sociales al hablar de la internación de su padre, apuntar contra los haters y responder a las fuertes acusaciones que recibió en los inicios de su noviazgo con Rodrigo De Paul, cuando se habló de que él le había sido infiel a Camila Homs con ella.

Qué dice “Ni de ti”, la canción en la que Tini habló de su relación con De Paul y apuntó contra Cami Homs

Dicen que robé, que una familia rompí

Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí

Ni de ti, ni de ti

Ni de ti, ni de ti

Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill

Que por eso estoy skinny, no hables de mí

Ni de ti, ni de ti

Ni de ti, ni de ti

Casi mi abuela también se la creyó

No le lleves el apunte

Porque yo sé lo que es, eh

Todo inventado, todo mentira

El que esté libre de pecado, tire la primera

Por cada uno que me odie tengo a diez que me quieran

Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera

Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela

Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera

Duélale a quien le duela, acá, sin terminar la escuela

Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas

Pero sigo pa’ lante como lo dijo mi abuela

Vas a tener que luchar siempre con eso, Martina

Ese éxito, a alguien le lastima mucho

Bueno, me saqué bastante las ganas, pero

Lamento pincharles el globo, no me drogo

Después de muchos años de estar callada

Me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida

Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad

Es un acto de insensibilidad brutal

Es deplorable ver cómo hay personas que a través de un medio de comunicación o una red social son capaces de expresarse de la forma más cruel posible

Engañando, difamando, con la única intención de lastimar hasta lo más profundo que puedan

Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras

Les deseo, de todo corazón, que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas

Así que quédate tranquila, ¿eh?

Bueno, te amo, Abu, qué bueno que estés bien

Igualmente, mi amor, yo también te amo tanto