Cande Tinelli cruzó fuerte a Tini Stoessel por la canción que le dedicó a su padre

"Siento que están esperando que hable", fue lo primero que puso Candelaria en una de sus historias de Instagram. Luego fulminó a Tini: “Pero yo ya no lucro con la intimidad y los dramas de mi vida”.

Claro, luego se arrepintió de los mensajes y los borró, pero ya estaban en todos lados: de todos modos le pidió disculpas: “Jamás haría o diría algo que pueda llegar a lastimarla. Ni a ella ni a su familia. Solo me da pena y angustia que se cuenten mal las cosas. En fin, perdón si enojada dije cosas defendiendo a capa y espada a mi familia, pero es más fuerte que yo", escribió luego.

“Ángel”, la canción con la que Tini Stoessel arremete contra Marcelo Tinelli

En la canción, la cantante confirma la “traición” por parte de Marcelo a su padre y cómo él la buscó para abrir sus shows “como si nada hubiera pasado”.

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes Le dieron la espalda y él siempre de frente Le dieron las gracias, lo empujan del puente”.

Y luego agrega: “Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo. La verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue. Y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió y para decirlo no es tarde”.