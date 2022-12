Rodrigo De Paul llevaría a la Justicia a Camila Homs

Pero desde que el futbolista regresó al país, la modelo reflotó el conflicto por el tiempo que sus hijos, Francesca y Bautista, pasan con él, y el rol que ocupa Tini Stoessel, su nueva novia.

Luego del alboroto que se generó en las redes sociales, donde cientos de usuarios tildaron al deportista de "mal padre" por un sugestivo video de la modelo, surgió un problema mayor por el que el mediocampista de la Scaloneta llevaría a su exmujer ante la justicia por amenazas.

"Lo que habría pasado es que lo que comenzó inocentemente con un dedo no quedó ahí. Comenzó a escalar, empezaron los mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales, y Tini habría bloqueado a Camila por esta situación", contó el abogado Roberto Casorla en A la tarde (América).

"Explotó la situación ni bien apareció la hija en el recital de Tini, ahí enfureció Camila. Ella sabía que iban a ir al recital, pero De Paul no habría estado autorizado a mostrar su foto públicamente, porque dice que expuso a su hija. Ahí habría empezado la cólera", precisó, en referencia al show que dio la artista pop el 22 de diciembre en el Campo de Polo, en el que Francesca estuvo junto a su papá en primera fila.

Mientras que Guido Záffora amplió la información en Intrusos: "Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas. Además, hay otra denuncia que con respecto a los hijos".

"Son cosas que han pasado en reiteradas ocasiones, con amenazas constantes al estilo: Voy a contar... , Voy a mostrar... ", agregó el periodista, en referencia a las supuestas amenazas. Y aseguró que De Paul pidió que "protegieran" a sus hijos, ya que están muy expuestos a nivel mediático.

Por su parte, Maite Peñoñori leyó uno de los mensajes que Camila le habría mandado a Rodrigo: "Todavía no me conocés ni conocés a la gente que me rodea. Me voy a encargar de que el mundo entero conozca la mierda que sos más que campeón del mundo".