Roger Waters acusó a Israel de exagerar el ataque terrorista de Hamás

“El mundo no sabe qué sucedió realmente” ese día, sostuvo Waters en una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, que no descartó una “operación de bandera falsa”.

Consultado sobre si puede justificarse la salvaje matanza de civiles perpetrada por Hamas, el británico aseguró que aún no sabe hayan sido ellos los responsables.

“¿Estaba justificado que se resistieran a la ocupación? Sí. Están absolutamente obligados legal y moralmente a resistir la ocupación desde 1967″, añadió el artista de 80 años.

Asimismo, sostuvo que los israelíes inventan historias sobre la decapitación de bebés, pese a las pruebas fehacientes presentadas por Israel. “La cosa fue sacada de toda proporción por los israelíes inventando historias sobre decapitación de bebés”, señaló.

“Lo que sabemos es que, sea una operación de bandera falsa o no, o lo que sea que haya sucedido, y la historia que lleguemos a conocer... no sabemos si alguna vez conoceremos gran parte de la historia real. Siempre es difícil saber lo que realmente ocurrió”, sentenció el ex líder de la banda Pink Floyd.

Waters ya se había pronunciado públicamente sobre la guerra en Medio Oriente al pedir que se frene “el genocidio en Gaza”.

Anteriormente, el exlíder de Pink Floyd previamente generó controversia al culpar a Ucrania por la invasión a gran escala de Rusia y repetir la propaganda del Kremlin durante un discurso ante las Naciones Unidas.

También fue investigado por la policía de Alemania en mayo bajo sospecha de incitación por utilizar un disfraz que glorificaría al nazismo en un concierto en Berlín.