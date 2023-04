Canje hot para una Gran Hermano: Pestañela recibió un set de juguetes sexuales

0009148245.mp4

“Mi primer canje del día. Amo que me manden cartitas pero más me gusta lo que hay acá adentro, esta caja la venía esperando hace rato ya", dijo entusiasmada Celis en sus historias de Instagram.

"Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con sabores, efecto frío y caliente, cremitas, juego de dados...", destacó la ex Gran Hermano y agregó: "Aparte de eso tenemos acá lo importante: el vibrador. Y un anillo que es para el hombre y sirve para estimular a la mujer”.

Y cerró tras mostrar un consolador: “Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón”.

V4BZKSHXT5DBJAEEUIZHMSW6KQ.avif

Bailando 2023: Pestañela mostró la campaña que hicieron sus fans

Falta cada vez menos para que llegue a la televisión el Bailando y hasta el momento confirmaron la presencia de dos exparticipantes de Gran Hermano 2022: Tomás Holder y Walter "Alfa" Santiago.

Por su parte, Pestañela dijo hace unas semanas que tenía muchas ganas de estar en el programa de Marcelo Tinelli, que marcará su desembarco en América. Debido a esto, los fans de la joven comenzaron una campaña para que este en el certamen de baile.

daniela-celis-historia-01.jpg

"Recién llegué a Kuarzo a grabar. Estoy muy contenta que tengo muchos proyectos en la tele. Miren con lo que me encontré recién al frente de Kuarzo", señaló la morocha al ver el pasacalle que hicieron sus fanáticos.

"Estoy por entrar y las chicas, divinas, me dicen '¿viste el pasacalles?'. No me había dado ni cuenta, me estaba sacando foto con ellas. 'Daniela Celis y Thiago Medina al Bailando 2023'. No sé quién lo hizo pero muchísimas gracias por tomarse este tiempo. Los amo con todo mi corazón. ¡Me muero! ¡Me lo voy a llevar a mi casa!", dijo Daniela, emocionada.