Romina Uhrig, en una cena romántica con un deportista: todos los detalles

Luego de haberse separado del padre de sus hijas, Walter Festa, con quien tuvo idas y vueltas, y haber finalizado con su participación en el Bailando 2023, la ex diputada nacional estaría viviendo un nuevo romance con un conocido deportista.

Según contaron en las redes de LAM (@Elejercitodelam), la ex hermanita estaría saliendo con el basquetbolista Miguel Barriola, con quien estuvo cenando hace unos días.

image.png

En el perfil de Twitter del programa de Ángel de Brito en América TV compartieron una foto del encuentro de la ex Gran Hermano y el deportista uruguayo.

En la imagen se los ve disfrutando de una comida en un exclusivo restaurante. Ella está con una gran sonrisa, hablándole casi al oído a Miguel Barriola. Habrá que esperar para saber si es el inicio de una historia de amor y apuestan al futuro o si es algo pasajero.

Miguel es un reconocido basquetbolista uruguayo de 33 años, jugó en Nacional y en Hebraica Macabi, entre otros equipo de la Primera División de la liga uruguaya. Sin embargo, en la última temporada, el deportista se destacó como parte de Orange, de la liga ecuatoriana.

Además de su vida profesional, Barriola también protagonizó una historia de amor pública con la contadora Giuliana Pérez. Su relación comenzó en principios del 2021 y se separaron en 2023.

image.png

La pelea entre Isabel y Catalina de Gran Hermano, antes de la eliminación

Isabel se convirtió en la cuarta eliminada de Gran Hermano, pero antes protagonizó una de las peleas más grandes que tuvo el reality hasta el momento. Todo comenzó cuando la participante de 65 años escuchó que un grupo de chicas se refería a una delicada situación de salud que estaría atravesando su hijo y cuestionó como una médica como Catalina podía hablar así sobre una enfermedad.

"A la mayoría nos saca lo peor, el llanto más grande, la tristeza más grande, ¿cómo que no? De todos modos, lo que yo diga siempre va a ser que no”, opinó Isabel, pero Catalina le respondió: “Todos nos callamos la boca con vos, porque sino sos insoportable y muy mentirosa”.

Luego continuó enojándose y no pudo contener las lágrimas: “Sos tan básica. Y te voy a decir otra cosa, Isabel, si te interesa escuchame, sino me c.. un h... Cuando dijiste ‘ay, una médica diciendo ‘tarada’, si la ignorante sos vos que no sabés que ‘tarada’ es un insulto y no una enfermedad, y lo ponés como enfermedad, sabiendo que siempre te escuché, la verdad es que esto es un golpe bajo, tristísimo”.

Y siguió: “Lo dijiste dos veces, lo dijiste ese día a la noche y al otro día ‘una médica diciendo esto’. Sí, ¿sabés qué? Una médica hecha y derecha como se debe, y que no critica a nadie, más que a la gente que buchonea. Eso es lo que sos. Vos tenés dos hijos enfermos y yo te escuché, te aconsejé, intenté hacer todo. Vos lo único que te importa es el quilombo. Nunca conocí una mina tan vieja y chota como vos”.

“Quedate tranquila, si yo me voy a ir”, le dijo Isabel, pero Catalina continuó: “¿Qué tiene que ver que te vayas? Esto es ser humano más allá de que te vayas o no te vayas. Dios mío. ¡Víbora inmunda!”.

Finalmente, Isabel se encontraba en lo cierto y fue ella quien abandonó el juego.