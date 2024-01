La joven volvió de Manchester, donde reside actualmente por el destino futbolístico de su pareja, para sumarse al tradicional carnaval con los colores de la bandera argentina en su vestuario. Muri deslumbró con su baile junto a la comparsa, un homenaje a la provincia que la vio crecer y al mismo tiempo el lugar donde comenzó su romance con Lisandro Martínez.

Ante más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, López Benítez compartió imágenes anticipando su participación.

“Unas fotitos en la previa de mi carnaval favorito”, escribió en las redes, donde cosechó miles de likes y comentarios con buena onda.

Su amor por su tierra natal fue reafirmado en una entrevista en Elonce en enero de 2023: “El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el Carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre, lo vivimos muy fuerte, somos muy pasionales. Es algo hermoso poder estar acá”.

“Lisandro tiene experiencia en el carnaval. Cuando lo conocí salía en el Carnaval. Muchos de los sábados que él podía venir y compartir conmigo estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Fue algo que llegamos a compartir los dos, lo disfrutamos mucho, nos gusta. Ahora disfrutamos de otras cosas, estamos muy enamorados, hace muchos años que estamos juntos. Nos conocimos acá, en Gualeguay, por amigos en común, pero todo se dio muy casual, tomando mates”, contó la joven.

El DT de Manchester United aguarda con ansias el regreso Lisandro Martínez

Por otro lado, el entrenador de Manchester United, Erik ten Hag, aguarda con ansias el regreso del defensor argentino, quien luego de tres meses se recuperó de la lesión en el metatarsiano del pie derecho.

El entrenador neerlandés habló para la página oficial del club con referencias a Martínez y el brasileño Casemiro, quienes se preparan para volver al equipo, ya superadas sus respectivas lesiones: "Son dos jugadores de clase y harán avanzar al equipo. Lo sabemos y ahora esperamos con ansias su regreso al equipo en las próximas jornadas".

En ese sentido, ten Hag advirtió que debe esperar para reintegrar a los defensores sudamericanos: "Todavía necesitan algo de tiempo para recuperarse por completo, pero es una buena señal que estén de vuelta en el campo, con el equipo y en los entrenamientos del equipo".

Y agregó: Ahora tenemos que dar el siguiente paso, que participen plenamente en el entrenamiento del equipo y luego podrán trabajar con nosotros.

Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, está cada vez más cerca de volver a jugar tras superar su segunda cirugía debido a una lesión en el metatarsiano del pie derecho. Su último partido fue el pasado 20 de septiembre por Liga de Campeones de Europa contra Bayern Múnich en Alemania. Luego, el ex Newell's Old Boys y Defensa y Justicia tuvo que volver a ser operado tras resentirse de la lesión que lo había dejado afuera de las canchas entre abril y julio del año pasado.

El defensor ya cumplió con el plazo inicial de 90 días de recuperación y sólo resta que se ponga a tono físicamente para volver a estar a disposición de ten Hag.