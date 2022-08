Rusherking negó la supuesta crisis con la China Suárez

El rapero estaba nominado y además fue parte de la programación de shows que animó la noche; donde cantó junto a Alejandro Lerner una nueva versión de "Después de ti".



Rusherking fue consultado por los rumores que apuntaban a una supuesta crisis con la China y declaró: “Es que ahí flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”.

"Son respetuosos a veces. Yo las notas las doy contento, pero me molesta cuando vienen corriendo y no estoy preparado para responder. Pero si es así, nos tomamos un café si querés”, resaltó con respecto a su vínculo con la prensa.

En referencia a su perfil mediático tras conocerse su vínculo con Eugenia, el cantante expresó: “Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui. Y lo entiendo”.