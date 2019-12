"Hay mucho amor, pero la vida es difícil. Mientras haya amor se puede ir surfeando. Nos fuimos al medio de la nada. Fuimos novios, necesitábamos reencontrarnos y recordar que nos amábamos", dijo acerca de la mini luna de miel que los volvió a poner en sintonía.

"Fuimos como dos adolescentes", agregó casi con picardía. No obstante de ello, la muchacha no esquivó las preguntas acerca de su crisis "En las separaciones uno nunca lo pasa bien. Nosotros tenemos ese plus de tener que escuchar la opinión de los demás, la fantasía de los demás. Eso intoxica mucho, te saca de eje de lo importante", le reveló a Mirtha Legrand, quien comprensiva celebró que tal conflicto mediático haya sido superado.