Sabrina Rojas rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con Darío Benedetto

PFn0vCPM-34105377.mp4

El cronista de LAM (América) Rodrigo Bar, fue a buscar la palabra de la conductora, quien desmintió todo. “No hay nada de cierto, nada. No sé de dónde sale la información”, comenzó diciendo. En ese sentido, reconoció que salió durante la noche del jueves y que coincidió con el deportista: “Estaba en el mismo lugar”.

“Está en pareja, está casado”, le indicó el periodista. “A mí no me metan en líos que no tengo nada que ver, jamás saldría con un hombre casado, nunca en mi vida. Eso sí lo quiero aclarar, nunca. Ni con un casado, ni de novio, ni nada. Es lo único que me importa aclarar”.

Respecto a lo que hizo con “Pipa” en el local gastronómico, Rojas dijo: “Charlé dos minutos porque le pedí un video para mi hijo que es fanático de Boca”. Asimismo, concluyó sobre su actualidad sentimental: “En todo el año, lo que fue real no se supo ¿Te pensás que hace un año este cuerpo se mantiene solo?”.

Sabrina Rojas está disfrutando de su soltería desde que terminó su relación con “El Tucu” López, con quien había armado una relación seria, tras su ruptura con Luciano Castro.

En los últimos días, estuvo en la boca de todos por sus polémicas declaraciones sobre Griselda Siciliani, actual pareja de Castro, a quien acusó de haberle mandado mensajes a su ex mientras ella estaba embarazada.