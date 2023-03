Santiago del Moro habló sobre Marcelo Corazza

Embed

“Hoy me toca salir a hablar de… bueno, el canal ha emitido un comunicado con respecto a un trabajador que está hace más 20 años, que es el señor Marcelo Corazza” dijo en la apertura Santiago del Moro y continuó “La acusación que se le hace es espantosa. A mí personalmente, como persona, como ser humano y como papá, es un lugar al que me cuesta mucho llegar y siempre lo que pido es justicia absoluta. Y en caso de ser culpable, el peor de los castigos. No tengo ningún tipo de mirada piadosa con respecto a este delito”.

Santiago del Moro explicó en su introducción que “si obviamente una personas es acusada, tiene todo el derecho a defenderse” y aclaró que “Tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes”, dijo no conocer a Corazza “más allá de algún cruce acá, en el estudio" y que “Le estuve preguntando recién a los compañeros del canal. Ellos están en shock también, imagínense tantos años trabajando acá...”.

Captura de pantalla 2023-03-21 a las 09.44.35.png

Gran Primo

Por otra parte, detalló las funciones del productor que “eventualmente está trabajando en este programa, como ha trabajado en un montón de programas del canal” y aclaró que Marcelo Corazza "no es Gran Primo" "La voz de Gran Hermano tiene que tomarse descanso, y es un productor -eventualmente- les habla con una voz distorsionada, y como los chicos lo escuchan con otra voz lo llaman Gran Primo"

marcelo-corazza.jpeg Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano y productor de Telefe

Durante la tarde, el canal emitió un comunicado oficial que leyó Agustina Casanova en "Telefe Noticias" en el que aseguró que el canal “colaborará con la Justicia” y que Marcelo Corazza fue “suspendido preventivamente tal como la ley lo regula” hasta que se se aclare su situación. “Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos” concluyó.