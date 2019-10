El vendaval se desató el lunes a la noche cuando Stella Maris reapareció en TV después de mucho años. En el programa de Del Moro se ganó 300 mil pesos, contó la valentía de su enfrentamiento a una larga enfermedad (cáncer de mama) y el conductor le recordó un hecho de 2002, cuando Gerardo Sofovich la echó de la obra Soltero y con Dos Viudas, antes de su estreno y el protagónico se lo quedó Iliana Calabró.

El recuerdo de ese episodio derivó en un gran revuelo mediático en los días sucesivos que puso en el centro de las críticas a Iliana, quien ayer -cansada del papel de mala- criticó a Del Moro: "Me pareció raro traer ese recuerdo a alguien que está manifestando que fue algo traumático, le insistía y parecía que buscaba que me insulte". Esta vez, Iliana rescató la actitud de Stella Maris: "Ella estuvo muy diplomática y lo manejó súper bien, porque si a mí me insistís con alguien que para mí es un trauma, me estás metiendo el puñal. Me parece que fue muy insistente, o tuvo un deja vu de Infama".

Del Moro le salió al cruce y le pidió que no sea ingenua, justamente "ella que conoce como nadie el juego mediático. No fue nada personal. No entiendo el enojo de Iliana por un episodio menor. Le pasaron tantas cosas en el medio (en referencia a la separación del padre de sus hijos, Fabián Rossi, por la causa judicial de 'la rosadita' que involucró a parte de la gestión kirchnerista por dinero de las coimas) y mi rol como conductor era si tenía algo para contar de aquél enfrentamiento con Gerardo Sofovich e Iliana Calabró".