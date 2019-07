En el programa Hora 25 de la medianoche en TN, Lanata lo dejó hablar sin retrucar nada. No había ánimos de pelea, sino de cerrar una etapa: "Yo fui coach de Leonardo Fariña cuando apareció en los medios. Lanata dijo que yo cobraba por hacerlo, cosa que no pasó. Lo hice porque cuando en una pelea diez le pegan a uno, yo estoy con el uno".

Y contó una anécdota en medio del cruce: "El día que se le entregó el Martín Fierro de Oro en la radio, lo encuentro detrás del escenario y me extiende la mano. Me agradeció la distinción. Habíamos estado peleados, casi llegamos a las trompadas".

Lanata tampoco se detuvo ni metió cizaña en la pela de Ventura con Jorge Rial cuando Jorge lo echó de Intrusos (América) cuatro años atrás: "Mirá, si no querés contar, te lo respeto. Pero te pido que no me tires cualquier verdura".

Del tema se habló de manera solapada, Ventura sólo atinó a decir que "yo creí que estaba hablando con el Rial de siempre y no caí que había cambiado. El es el que cambió. Yo no." También Ventura habló de la actualidad de la profesión: "Cada vez veo menos periodismo, mucha operación, mucha cosa armada, mucho Internet".