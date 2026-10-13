Walter White, Jr. (RJ Mitte) and Walter White (Bryan Cranston) - Breaking Bad

Roy Frank “RJ” Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, y a los tres años fue diagnosticado con parálisis cerebral. Al igual que su personaje en "Breaking Bad", vivió con esa condición y la utilizó como base para dar autenticidad a Walter “Flynn” White Jr., el hijo adolescente de Walter y Skyler White. Participó en 56 de los 62 episodios de la serie (2008-2013) y formó parte del elenco que ganó el premio del Sindicato de Actores (SAG) al Mejor Reparto de Drama en 2014.

Más allá de la actuación, Mitte se consolidó como un referente del activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y de los hospitales Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation, desde donde impulsó iniciativas de inclusión y visibilización. También colaboró con el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) en temas de representación de intérpretes con discapacidad.

Además de "Breaking Bad", trabajó en series como "Cambiadas al nacer" (Switched at Birth) y "Los Guardianes de la Justicia" (The Guardians of Justice), y en películas independientes. En las semanas previas a su muerte estaba promocionando "Hablando con extraños" (Talking to Strangers) y tenía pendiente el estreno de "Con un ojo abierto" (One Eye Open). Estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde 2018.