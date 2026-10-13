El representante del actor de 34 años, confirmó las causas de su muerte. Mitte era reconocido por su papel de Walter White Jr. y por su activismo en favor de las personas con discapacidad.
El actor RJ Mitte, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad", que falleció el lunes 12 de octubre a los 34 años en Brownsville, Texas, Estados Unidos, tomó la drástica decisión de quitarse la vida, según lo confirmó Sean Reilly, su representante.
El Departamento de Policía de Brownsville, confirmó que se recibió una llamada a las 12:50 del mediodía y al llegar al domicilio encontraron a Roy Frank Mitte III -su verdadero nombre- sin vida. En un primer momento las autoridades señalaron que la causa y la forma de la muerte estaban pendientes de investigación y que no se sospechaba de un hecho delictivo.
En el comunicado oficial se lo recordó como un “querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad” y en lo profesional destacó que “aportó autenticidad al papel y creó una plataforma para fomentar la concientización sobre la discapacidad y la inclusión” y finalmente pidió respeto por la privacidad de su familia y seres queridos.
Bryan Cranston, el actor que interpretó a Walter White -su padre en la ficción- expresó su dolor en redes sociales, aseguró que estaba en “profunda desesperación” y que le resultaba “especialmente devastador” enterarse de que se había quitado la vida. El protagonista de Breaking Bad reveló que ambos se habían mensajeado apenas unas semanas antes para coordinar un almuerzo. “Te voy a extrañar, hijo”, expresó.
Roy Frank “RJ” Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi, y a los tres años fue diagnosticado con parálisis cerebral. Al igual que su personaje en "Breaking Bad", vivió con esa condición y la utilizó como base para dar autenticidad a Walter “Flynn” White Jr., el hijo adolescente de Walter y Skyler White. Participó en 56 de los 62 episodios de la serie (2008-2013) y formó parte del elenco que ganó el premio del Sindicato de Actores (SAG) al Mejor Reparto de Drama en 2014.
Más allá de la actuación, Mitte se consolidó como un referente del activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Fue embajador de United Cerebral Palsy y de los hospitales Shriners Children’s, y presidió The Mitte Foundation, desde donde impulsó iniciativas de inclusión y visibilización. También colaboró con el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) en temas de representación de intérpretes con discapacidad.
Además de "Breaking Bad", trabajó en series como "Cambiadas al nacer" (Switched at Birth) y "Los Guardianes de la Justicia" (The Guardians of Justice), y en películas independientes. En las semanas previas a su muerte estaba promocionando "Hablando con extraños" (Talking to Strangers) y tenía pendiente el estreno de "Con un ojo abierto" (One Eye Open). Estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde 2018.
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