Revelaron el motivo de la inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La conductora de FM 100 decidió terminar su relación con el cantante, a menos de un mes de haberse casado. Estaban en pareja desde hacía varios años, y algunos cuentan que la relación no era muy armoniosa. ¿Para qué se casaron?
No pasó un mes de casados, que Julieta Prandi contó que se terminó su relación amorosa con Emanuel Ortega. Y más allá de la sorpresa que generó la noticia, se conoció el motivo que habría generado la ruptura, después de varios años de relación. "Previo al casamiento, la crisis era total".
"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación, que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo tremendo", contaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, en las noches de América, luego de anunciar la separación de la pareja entre la conductora y el cantante.
"Nosotros contamos, hace un tiempo, que estaban separados. Previo al casamiento, la crisis era total. Fue, específicamente, tres meses antes de casarse. Estaban en una crisis total. Que ella no era muy fácil y que él, andaba en una", aportaron en el programa, sobre lo sucedido en la intimidad de la pareja, pocos meses atrás.
"Y en medio de las discusiones de que se terminaba la relación, Emanuel le dijo que se quería casar con ella. Julieta le planteó que encausen las cosas con un proyecto concreto o chau", agregaron, a modo informativo. Y, Karina Iavícoli, panelista del programa, sumó textuales de su charla con Prandi: "No tengo ganas de hablar, por el momento. Necesito hacer mi duelo y mi proceso", refirió, Julieta.
“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó Julieta, conductora de FM 100, a través de sus redes sociales, a seis años de comenzada su historia de amor con Emanuel, que incluyó varios años de convivencia.
"Mas allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", refirió Prandi, dejando en claro, que detrás de su ruptura amorosa con Ortega, había un motivo de "peso" para que se termine la relación entre ellos.
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