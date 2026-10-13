Revelaron el motivo de la inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta y Emanuel se casaron hace menos de un mes, en un registro civil provincial.

QUÉ DIJO PRANDI AL ANUNCIAR SU SEPARACIÓN

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó Julieta, conductora de FM 100, a través de sus redes sociales, a seis años de comenzada su historia de amor con Emanuel, que incluyó varios años de convivencia.

El anuncio de Prandi sobre su separación de Ortega, en redes sociales.

"Mas allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", refirió Prandi, dejando en claro, que detrás de su ruptura amorosa con Ortega, había un motivo de "peso" para que se termine la relación entre ellos.