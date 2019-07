taibo hija

Según adelantó en el programa televisivo, el estudio con la firma del Dr. Daniel Corach, director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, excluye la "existencia de un vínculo biológico de paternidad de Tignanelli, Raúl Jorge, respecto de Zucco, Claudia Elizabeth".

eL RESULTADO DEL adn - EN VIVO -.Confrotados Confrontados - Canal 9

De esta manera se demuestra que no hay ningún lazo parental. Por el momento, ninguno de los protagonistas de esta historia ha hablado al respecto.

La historia en la que se basó Zucco

"Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso. Yo de más chica sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra (en Buenos Aires), y me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo", dijo en el show que conduce Jorge Rial. "Sólo quiero que me permita hacer el ADN para saber si soy o no su hija. Nada más. Le pido mil disculpas por la forma", remarcó.

Horas más tardes a aquél sorprendente testimonio, Taibo prefirió no hablar al respecto aunque reconoció estar "conmovido" con la noticia. Un mes más tarde, y tras un abrazo con Zucco, el estudio es acorde a la versión que siempre contó el actor. "En mi universo no hay posibilidad de que dé positivo", había dicho.

ADEMÁS:

Escándalo en el Bailando entre Flor de la V, Gabo, Flor Peña y Pampita

Vero Lozano a Fátima Florez: "¿No te intriga montar otro pingo?"