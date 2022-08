Se cumplen 60 años del adiós de Marilyn Monroe

Nacida en Los Ángeles en 1926 con una madre con alteraciones mentales, abandonada en un orfanato, abusada desde pequeña, Marilyn falleció a los 36 años, en la cúspide del estrellato.

Antes de encontrar su lugar definitivo en Hollywood, fue trabajadora fabril y modelo de almanaques. A su ingreso en la industria del cine, tras algunos papeles muy menores, dio el salto en 1950 en "Mientras la ciudad duerme", un policial negro de John Huston. La película tuvo cuatro nominaciones a los Oscar.

Luego intervino en "La malvada", pero su ascenso como estrella se sitúa en 1952, cuando protagonizó "Almas desesperadas", de Roy Baker, con Richard Widmar.

Pero su gran momento le llegó en 1955, cuando el gran Billy Wilder la convocó para "La comezón del séptimo año", donde pudo demostrar su capacidad como comediante, virtud que repitió cuatro años después con la inoxidable "Una Eva y dos Adanes", también con Wilder.

A esa altura, Norma Jeane Mortenson tomó clases con Lee Strasberg y se convirtió al judaísmo para casarse con el dramaturgo Arthur Miller, con quien estuvo en pareja cinco años hasta el divorcio en 1961. Antes había atravesado otros dos matrimonios, con James Dougherty, entre los 16 y los 20 años y con el beisbolista Joe DiMaggio (1954-1955). Su último gran amor fue con John Kennedy, tal vez el principio de su catastrófico fin en la soledad de una habitación, acompañada por un tubo de barbitúricos.

Cinco películas para recordar a Marilyn

"Una Eva y dos Adanes" ("Some Like It Hot"-1959)

Tiempos de la Ley Seca (1920-1933). Joe y Jerry, interpretados por Jack Lemmon y Tony Curtis, son dos músicos del montón que se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre mafiosos. Como no encuentran trabajo y el hampa los persigue, deciden travestirse y tocar en una orquesta femenina. Para conquistar a Sugar Kane (Monroe), la cantante del grupo, Joe finge ser un magnate impotente; mientras que Jerry es cortejado por un millonario que quiere casarse con él.

En blanco y negro, con la mano maestra de Billy Wilder, el cineasta consigue que sus dos protagonistas hombres actúen durante la mayor parte de la trama como si fuesen mujeres, en un "tour de force" inolvidable, con una sucesión de sketches desopilantes. Los mejores son ambientados en un vagón ferroviario con camastros y en el bar en donde forman parte de la orquesta.

"Los inadaptados" ("The Misfits"-1961)

Al comenzar la nueva década Marilyn estaba destinada a convertirse en una gran figura del cine hollywoodense, más allá de los asuntos ligados a su vida privada -léase amoríos, desencuentros, matrimonios y desaveniencias, sin soslayar el famoso cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy, en el que le cantó un sensual "Happy Birthday. Mr. President" - que terminaban frustrando toda posibilidad de estabilidad emocional. Entonces apareció John Huston.

Roslyn Tabor (Marilyn) es una joven que llega a Reno, en Nevada, para divorciarse. Su casera le presenta dos hombres, un viejo vaquero (Clark Gable) y un amigo (Eli Wallach) y ella decide quedarse unos días en la cabaña del segundo. Los dos se enamoran de ella, obviamente. Poco después, el veterano encuentra en las montañas una manada de caballos mustang salvajes y decide capturarlos para vender la carne, contando con la ayuda de un joven vaquero de rodeos (Montgomery Clift), a quien Roslyn le presta particular atención. Las cartas están echadas.

Pocos días después del rodaje, Clark Gable sufrió un ataque cardíaco y antes de terminar el año, tras una hemorragia, fallece a los 59 años. Marilyn moriría en una aparente ingesta de barbitúricos, no obstante surgieron muchas dudas, incluso se habló de un asesinato. Seis años más tarde, Clift que ya era conocido por sus angustias existenciales y sus adicciones al alcohol y las drogas, falleció en forma súbita a los 46 años. Tres muertes que marcaron a fuego el recuerdo de aquella película.

"La comezón del séptimo año" ("The Seven Year Itch"-1955)

Es agosto y el calor llega a la gran urbe cuando Richard Sherman, interpretado por Tom Ewell, un típico neoyorquino acaba de ser despedido de su trabajo. Regresa a su casa mientras su mujer e hijos disfrutan de unas vacaciones en la playa. La tentación aparece cuando conoce a una despampanante vecina que alquila un departamento en el piso superior, que de alguna forma se comunica con el suyo. Ella tan sexy como ingenua; é,l tan tímido e incapaz -o no- de engañar a la ausente, no obstante le sale humo por los oidos.

El talento de Billy Wilder (el mismo de "Pacto de sangre" y "El ocaso de una vida") se unió al guión escrito por él mismo con George Axelrod para logra una de las mejores comedias de aquella década. Wilder juega con el ardid de hacer cómplice al espectador poniendo en off la voz del protagonista. Cuenta con algunas secuencias que son parte de la iconografía hollywoodense, como esa en la que la chica se detiene para refrescarse con la salida de aire del metro, que le hace flamear la falda de su vestido blanco para mostrar sus inigualables piernas.

"Almas perdidas" ("River of no return"-1954)

El filme de Otto Preminger que anunciaba como gran atracción el nuevo formato de pantalla conocido como CinemaScope y el sonido estereofónico, se estrenó en Argentina en medio de la tregua que el peronismo le propueso a Hollywood tras un fuerte boicot de las oficinas locales de las distribuidoras estadounidenses por las cuotas de pantalla para el cine local. Fue en septiembre de aquel año ya complejo y pocos meses después del primer Festival de Cine de Mar del Plata que cerró ese paréntesis.

Matt Calder, encarnado por Robert Mitchum, llega a un campamento minero para hacerse cargo de su hijo de nueve años, Mark, y agradecer a Kay -la rubia Monroe-, la cantante del "saloon", que lo haya cuidado. Padre e hijo se dirigen a la granja que compraron junto a un caudaloso río pero su tranquilidad es interrumpida por la llegada de Kay, acompañada de Weston, un jugador profesional que huye con sus caballos dejándoles indefensos ante el ataque de los indios. Su única salida es huir en la balsa que, a duras penas, resiste los sacudones de las aguas descontroladas.

Mitchum estaba, según los críticos de entonces, en el momento más importante de su carrera. Marilyn tuvo la primera gran oportunidad de lucirse con todo su potencial, ése que iba mucho más allá de su belleza natural y esa singular manera de asumir los papeles que le tocaron, ya sea en comedias -la mayoria de las veces-, o en dramas, de los que siempre supo salir bien parada.

"Los caballeros las prefieren rubias" ("Gentlemen prefer blondes"-1953)

Basada en la novela de Anita Loos, cuenta la historia de Lorelei y Dorothy, dos bellas bailarinas de cabaret: la primera utiliza su belleza para conquistar a Gus Esmond, un millonario que le cumple todos sus caprichos; la segunda desea encontrar un partido interesante y apuesto.

Ambas son invitadas a un crucero por París, momento que aprovecharán para seducir al hombre perfecto. No obstante, desconocen que el padre de Gus ha contratado a un detective para demostrarle a su hijo que Lorelei está con él únicamente por interés. Mientras el detective cumple su trabajo, surge el amor entre Dorothy y él, quien se verá afectado cuando todos sean culpados por el robo de una corona de diamantes.

Ellas son Marilyn Monroe y Jane Russell mientras que los hombres son Charles Coburn, Tommy Noonan, Elliott Reid y George Winslow, todos a las órdenes de Howard Hawks. Este director acreditaba un largo recorrido por el cine estadounidense desde tiempos del mudo y cuyo ojo era muy selecto a la hora de armar elencos; en este caso Monroe, que ya lucía en su filmografía iniciada al promediar la década anterior, breves apariciones en títulos como "La malvada" y "La jungla del asfalto".