El nuevo conflicto que estalló con el padre de sus tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna) ahora es por la alimentación y trascendió una supuesta extorsión por parte del jugador de Vélez Sarsfield: "No les prohibo nada ni las obligo a nada. Pero me ven comer y me hacen preguntas. Les explico y trato de concientizarlas sobre algunos temas", contó la modelo sobre los hábitos de comida en su hogar y remató: "El doble mensaje es permanente, en mi casa no se cocinan cadáveres. Es difícil cuando el padre no tiene la misma filosofía de vida".

Este viernes, en un móvil a Intrusos (América), Fabián Cubero intentó esquivar las balas de su ex mujer: "No tiene ninguna importancia, yo estoy enfocado en otra cosa. Me tiene sin cuidado lo que pueda declarar". Cuando se le preguntó acerca de una supuesta extorsión de él hacia la modelo al pedirle que levante la prohibición de publicar fotos con sus hijas en las redes sociales a cambio de autorización para que las nenas puedan salir del país con ella, contestó: "Jamás extorsionaría a nadie, no lo llevo en mi sangre eso. Prefiero no hablar demasiado de eso, a mi me interesa seguir mi vida tranquilo. Yo simplemente pedí que sea un permiso mutuo para que yo también pueda sacar a las chicas del país. Por el momento no nos vamos a encontrar cara a cara, se encargan los abogados", cerró el tema.

Además, se arrojó la versión que Nicole Neumann habría vuelto a verse a las escondidas con el empresario Pablo Cosentino, quien se dedica a representar jugadores de fútbol. Un año después del supuesta affair, nunca hubo pruebas al canto, Cosentino se separó de la modelo argentina radicada en Estados Unidos, Daniela Ursi.

Dos años atrás estalló el escándalo cuando se afirmó que Nicole engañaba a Cubero con Consentino. La separación de ella con el jugador de Vélez fue casi inmediata y un año después siguió el mismo camino Cosentino. Neumann estaría volviendo con Cosentino luego de una breve relación sentimental con Facundo Moyano y el empresario y ex novio de Jimena Barón, Matías Tasín.

ADEMÁS:

Nannis adora a su nieta pero pide una prueba de ADN

Incorrectas: Silvina Luna dejó el programa tras una discusión con Moria Casán