Se reveló quiénes fueron los dos hombres que compartieron Noelia Marzol y Flor Vigna

"Todavía estoy pensando quiénes fueron. No tengo idea quiénes son", le dijo Marzol al conductor Ángel de Brito sobre los hombres que compartieron.

"Ah, ¿vos no sabés? ¿Ninguno de los dos?", indagó el periodista. "¿No dijo quiénes eran al final? Uno calculo que sí, pero el otro ni idea", le respondió la actriz.

"Dijo que con (Nicolás) Cabré no", le informó Ángel. "Yo juro por mis dos hijos que a Cabré no lo conozco más que lo que me lo crucé en Polémica en el Bar, así que no puede ser Cabré", sostuvo. Ahí, el presentador le dijo: "Yo le pregunté por (Federico) Hoppe que sabía que había salido con vos. Hoppe dijo que no salió con Vigna. (Nico) Occhiato. ¿Saliste con Occhiato?", quiso saber el periodista.

"Con Nico, sí. Todos mis romances, todo lo que estamos rememorando, salieron a la luz. Yo soy súper transparente con las relaciones", afirmó Noelia. "Quizás el otro vos saliste y ella no lo blanqueó, el segundo", opinó Ángel. Enseguida, Mimi Alvarado, quien estaba en el piso como angelita, calificó a Vigna de "mosquita muerta".

Ángel insistió con los ex de Marzol y lanzó el nombre del coreógrafo Matías Napp. "Sí, sali con Mati", reveló la bailarina. "Ah, ahí está. ¡Bingo! El segundo", expresó Maite Peñoñori. "Entonces es Napp y Occhiato", remarcó el conductor.