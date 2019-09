Al parecer todo eso que no se vio en It (2017) ni en It: Capítulo Dos (It: Chapter Two, 2019) podría ser suficiente para traerlo de vuelta a los cines. Y es que dado el éxito que obtuvieron ambas adaptaciones, Warner Bros. y New Line se las podría ingeniar para lanzar una nueva entrega.

Si se tiene en cuenta el desenlace del film que se encuentra en los cines, la mejor idea para continuar la saga sería a través de una precuela y no una secuela. Así lo ha manifestado Bill Skarsgård, el actor que le da vida al tenebroso protagonista en diálogo con Entertainment Weekly.

"Debería tener un enfoque correcto. El libro termina donde termina la segunda película, así que es el capítulo final de esta historia. Se podría ir atrás en el tiempo, antes de que pasara todo esto. Puede que haya una historia que valga la pena. Obviamente sería una historia que no está en el libro, una historia que se pare por sí sola, pero dentro del mismo universo. Puede que haya algo interesante. Sería divertido", reflexionó.

En sintonía con estas palabras, el director Andy Muschietti ya se mostró dispuesto a reencontrarse con Pennywise. Sin embargo, el cineasta argentino tiene su agenda ocupada con su visión de un personaje clásico en The Flash. Quizás, después de encargarse del velocista, se pueda pasar un rato por Derry.

