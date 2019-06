Sebastián Yatra y Tini Stoessel fueron a la quinta de Olivos a conocer a Antonia Macri

"Le tuve que hacer un reclamo formal porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita", contó Macri, entre risas.

Aprovechando que se encuentra en el país para presentarse en vivo, Yatra se acercó a la residencia presidencial a visitar a Antonia pero, eso sí, lo hizo en compañía de su novia, la argentina Tini Stoessel, con quien blanqueó romance hace algunos días.

El hecho fue documentado por la primera dama Juliana Awada, que publicó las fotos del ansiado encuentro en las redes sociales. “¡Que linda tarde compartimos hoy! Sebastián Yatra escuchó que Anto es fanática y se puso en contacto para conocer la Quinta de Olivos y visitarnos con Tini. ¡¡¡Muchas gracias por venir y por tanta buena onda!!!!", escribió la tía de Naiara Awada.