Sergio Lapegüe contra TN: "Me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años"

"No es fácil trabajar en dupla, no es sencillo. Tenés que entender a la otra persona y saber que tiene su forma de hacer las cosas... Con Roxy Vázquez nos mirábamos y sabíamos en qué momento hablaba cada uno, para eso te tenés que conocer", comparó Sergio, a su dupla con Roxy con la de Mario Massaccesi y Paula Bernini.

"Yo había armado un programa a mi estilo. Para mi gusto deberían haberlo cambiado, no podés dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Deberían haber hecho algo para Mario y Paula", remarco Sergio, en una nota que dio para Intrusos en el espectáculo, por la pantalla de América. "Eso los hace discutir...".

"No me hace bien verlo, no tengo ganas de verlo. Yo, personalmente, hasta que no cure la herida por haberme ido de un lugar después de 34 años. Más un programa al que yo le puse el nombre, se sigue llamando igual y hacen lo mismo... No me siento muy bien, muy cómodo. Yo hubiese hecho otra cosa. Los dos van manejando un tren, uno no puede doblar para la derecha y otro para la izquierda, se salen de la vía...", expresó el conductor.

Sergio Lapegue, nota Sergio con Roxy Vázquez, una de las duplas más conocidas que tuvo las noticias, en el horario matutino.

SIN OLVIDO NI PERDÓN

Pero más allá de sus dichos en el programa de espectáculo al analizar la dupla que TN eligió para que lo reemplace a él y a Vázquez, en su propio programa, Lape Club Social, el periodista habló de cómo se fue de la señal de noticias, de la que fue una de sus caras más legendarias... Y, al parecer, no le quedaron los mejores recuerdos...

"Me llama la atención de que tenga ese miedo, digamos, de que iba a hacer algo... Cuando me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años. El nombre TN Noche es mío. tempraneros lo inventé yo, no lo registré porque no me interesa. Prende y apaga si es mío porque lo registré. Pero si lo quieren usar, no hay ningún problema. Préndete al 13 también es mío", enumeró Sergio.

"No tengo ningún problema... Me encanta que les vaya bien, somos amigos con los que hemos vivido y hemos trabajado durante mucho tiempo. me llama la atención que piensen que voy a hacer juicio. Tempraneros era el nombre que le puse al grupo de WhatsApp, pero me decían que no se llamaba así. Pasaron 4 años que lo iba metiendo y no quedó otra que ponerlo porque lo fui metiendo", cerró, Lapegüe, con evidentes heridas en el corazón sobre todo lo que significó el cierro de su larga etapa laboral con el canal de noticias.