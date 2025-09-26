La China Suárez se volvió a Turquía a reencontrarse con Icardi, sin resolver el conflicto con Vicuña

En horas en donde el no diálogo con el papá de sus hijos más chiquitos es un impedimento fundamental en una falta de acuerdo y de consenso sobre el régimen de visitas y el lugar en donde tienen que vivir los nenes, la China no esperó a poder llegar a un arreglo con su ex, que se volvió a ir a Estambul a los brazos de Mauro Icardi, su actual pareja.

Se espera que, en los próximos días, los abogados representantes de Suárez con lo de Icardi se puedan reunir para llegar a un potencial acuerdo. Benjamín no quiere saber nada de nada con que la China se vuelva a llevar a los peques a miles y miles de kilómetros de distancia, más en tiempos en donde se conoció que los chicos ya fueron escolarizados allá, como una clara referencia legal a que podría ser un "centro de vida" para los menores de edad.

"Benjamín está muy muy preocupado porque, se supone, son sólo 10 días lo que Magnolia y Amancio se quedan en el país. Y, luego, se vuelven a ir a Turquía. El diálogo con los abogados no avanza y hay bastante preocupación", se conoció sobre el presente de la tensa relación que se mantiene entre la China y Vicuña.

Y DE ICARDI QUÉ SE SABE...

"Mauro había firmado un acuerdo para venir una semana en septiembre a ver a sus hijas (Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con Wanda Nara). A Facu Ventura le había dicho que venía en octubre, pero a la licenciada Matera, le dijo que no viene... Incluso, le habían propuesto festejar antes el cumpleaños de su hija más chica para que él pueda estar, pero parece que no", contó Laura Ubfal al aire de LAM, en las noches de América.

"Como a Mauro le preocupa mucho quienes son las parejas de Wanda, parece que alguien puso 5 mil dólares para averiguar los antecedentes penales de Migueles... Y no encontraron plata. Le sacan plata para nada. Y, encima, es una cosa que se puede averiguar tranquilos en cualquier lado", agregó, Ubfal.